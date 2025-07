Alessandra Amoroso incinta il bacio del compagno Valerio

Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo di pura magia: incinta della sua prima figlia, mentre attraversa l’Italia con la sua tournée, portando in grembo il suo talento e l’amore. Su Instagram, ha condiviso momenti indimenticabili del Fino a qui Summer Tour, tra cui un tenero bacio con il compagno Valerio Pastore. Un gesto che cattura l’essenza di questo momento speciale, simbolo di speranza e felicità futura.

È un periodo magico quello che sta vivendo Alessandra Amoroso: incinta della sua prima bambina, la cantante sta girando l’Italia con la sua tournée, portando in grembo la piccola e la sua musica. L’artista ha voluto immortalare e postare su Instagram alcuni dei momenti del Fino a qui Summer Tour, che sta vivendo con una consapevolezza tutta nuova. Tra questi un breve filmato che immortala attimi unici con il compagno Valerio Pastore, che bacia teneramente il suo pancione. Alessandra Amoroso, il bacio al pancione del compagno Valerio. “ Diciamo che questo Summer Tour me lo sto vivendo di pancia “: così Alessandra Amoroso ha voluto accompagnare – in modo ironico – un carosello di foto e video su Instagram che immortaleranno per sempre il momento magico che sta vivendo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandra Amoroso incinta, il bacio del compagno Valerio

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - compagno - valerio

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Questo weekend, "Verissimo" torna con ospiti straordinari, tra cui Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso condivide la maternità e i dolci scatti con il suo compagno Valerio durante il suo Summer Tour | Da http://Rumors.it Vai su X

Alessandra Amoroso all’ottavo mese di gravidanza racconta il compagno Valerio: “Mi ha insegnato ad amarmi. Ora cresceremo insieme nostra figlia”. “Accettandomi, mi ha fatto capire che merito l’amore”. Vai su Facebook

Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione; Alessandra Amoroso: video col compagno Valerio Pastore mentre le bacia il pancione; Alessandra Amoroso incinta, il bacio del compagno Valerio.

Alessandra Amoroso, il raro video social con il compagno Valerio Pastore che le bacia il pancione - La cantante ha pubblicato il filmato in un post in cui racconta anche tanti momenti del suo Fino a qui Summer Tour: «Diciamo che questo tour me lo sto vivendo di pancia», ha scritto ironica a corredo ... Come scrive vanityfair.it

Alessandra Amoroso incinta, il bacio del compagno Valerio - È un periodo magico quello che sta vivendo Alessandra Amoroso: incinta della sua prima bambina, la cantante sta girando l’Italia con la sua tournée, portando in grembo la piccola e la sua ... Si legge su dilei.it