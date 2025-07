Alemanno si fa paladino dei detenuti | Violati i diritti umani la politica reagisca

Gianni Alemanno, ex sindaco e ministro, si fa portavoce dei diritti dei detenuti violati, richiamando l’attenzione sulla necessità di una politica che tuteli i più deboli. La sua detenzione in Rebibbia, segnata da ripetute infrazioni alle regole, solleva interrogativi su un sistema penitenziario che spesso ignora le esigenze umane. È ora che la politica intervenga con decisione per garantire dignità e giustizia a tutti.

Roma, 11 luglio 2025 – Gianni Alemanno, 66 anni, ex sindaco di Roma ed ex ministro, è entrato nel carcere di Rebibbia il 31 dicembre 2024 dopo la revoca dell’affidamento ai servizi sociali. La pena definitiva di un anno e dieci mesi per traffico di influenze illecite è diventata detenzione in cella a causa di ripetute violazioni alle prescrizioni imposte: uscite non autorizzate, contatti con pregiudicati e false giustificazioni. La denuncia dalle lettere inviate ai parlamentari. Alemanno, dal carcere, ha inviato lettere per descrivere una situazione drammatica: celle in lamiera surriscaldate e sovraffollate, blackout elettrici dovuti all’uso simultaneo di ventilatori, carenza d’acqua calda e condizioni igieniche precarie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it