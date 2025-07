Alcol sul barbecue e ritorno di fiamma | 20enne in Rianimazione fratello 14enne con ustioni gravissime

Una tragica fatalità durante un momento di convivialità: due giovani fratelli, di 20 e 14 anni, sono stati gravemente feriti da un ritorno di fiamma improvviso mentre accendevano il barbecue a Bisceglie. La loro vita ora dipende dalla prontezza delle cure mediche e dalla speranza di un miracolo. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra divertimento e pericolo. Continua a leggere.

I due sono stati colpiti da un ritorno di fiamma improvviso durante l'accensione della brace per un barbecue nell'atrio interno della palazzina in cui abitano a Bisceglie. Il più grave è il grande che si trova nel reparto di Rianimazione a Bari. L’adolescente invece è stato ricoverato nel Centro ustionati dopo aver riportato ferite da ustioni su più del 30% del suo corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

