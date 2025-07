Alcaraz schianta Fritz è in finale a Wimbledon | gli highlights

In un match mozzafiato, Alcaraz conquista la finale di Wimbledon superando Fritz in tre set appassionanti. Dopo quasi tre ore di gioco intenso, lo spagnolo dimostra tutta la sua determinazione, confermando il suo talento e la sua crescente maturità nel circuito. Questa vittoria segna un altro passo importante nella straordinaria ascesa di Alcaraz, che ora punta a scrivere il suo nome nella storia del tennis. La finale promette emozioni indimenticabili: cosa ci riserverà?

Alcaraz supera Fritz in semifinale: lo spagnolo cede il secondo set ma ha la meglio sull‚Äôamericano con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 dopo due ore e 48 minuti di gioco. Per Carlos √® la terza finale consecutiva a Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Alcaraz schianta Fritz, √® in finale a Wimbledon: gli highlights

Wimbledon, in campo Sinner-Djokovic nella seconda semifinale. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e va in finale Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tennis-wimbledon-2025-sinner-cobolli--ca57015d-67c2-474e- Vai su X

La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà la seconda ad essere giocata, domani (venerdì), sul campo centrale, dopo quella tra il campione in carica, Carlos Alcaraz, e lo statunitense Taylor Fritz, che comincerà alle 14.30. Lo hanno r Vai su Facebook

