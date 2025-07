Alcaraz schianta Fritz è in finale a Wimbledon | gli highlights della semifinale

Un match mozzafiato che ha incantato gli appassionati di tennis: Alcaraz supera Fritz in quattro set, conquistando la finale di Wimbledon e consolidando il suo status di stella emergente. Dopo una battaglia appassionante durata quasi tre ore, il talento spagnolo si impone agli occhi del mondo. La sua determinazione e abilitĂ promettono uno spettacolo imperdibile nella finalissima. Scopri gli highlights di questa semifinale indimenticabile e preparati a vivere un sogno sul prato londinese.

Alcaraz supera Fritz e conquista la finale a Wimbledon. Lo spagnolo cede il secondo set ma ha la meglio sull’americano con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 dopo due ore e 48 minuti di gioco. Per Carlos è la terza finale consecutiva a Wimbledon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz schianta Fritz, è in finale a Wimbledon: gli highlights della semifinale

