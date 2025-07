Alcaraz risponde a Sinner | Finale?Spero solo non duri 5 ore

Carlos Alcaraz, giovane promessa del tennis mondiale, ha affrontato con sincerità la sfida imminente contro Jannik Sinner a Wimbledon, riconoscendone il talento e l’elevato livello di gioco. Con umiltà e determinazione, il campione spagnolo si prepara a scrivere un nuovo emozionante capitolo di questa storica rivalità, sperando che la partita non si prolunghi troppo… perché, come lui stesso ammette, anche il suo corpo ha i suoi limiti!

Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa della finale di Wimbledon contro Jannik Sinner, dicendo: "Il livello si sta alzando sempre di più e secondo me continuerà così. Jannik fa delle cose incredibili in campo. Vedremo come andrà. Spero solo di non dover giocare di nuovo per cinque ore e mezza.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz risponde a Sinner: "Finale?Spero solo non duri 5 ore..."

