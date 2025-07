Alcaraz non rallenta e travolge anche Fritz | va in finale a Wimbledon

Alcaraz non si ferma e, con una performance impressionante, conquista la finale di Wimbledon travolgendo Fritz. Il giovane campione spagnolo dimostra ancora una volta forza mentale e talento puro, anche sotto il sole cocente di Londra. In una giornata calda e intensa sul Centre Court, la sua determinazione ha affascinato tifosi e appassionati. Ora, l’attesa si concentra sulla grande sfida che lo attende: la conquista del prestigioso trofeo.

Il campione spagnolo Alcaraz conquista la finale di Wimbledon dominando Fritz e dimostrando un’altra volta forza mentale e talento puro. In una calda giornata inglese, la semifinale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz ha sollevato grande attesa su Centre Court. I due si sono affrontati su un terreno palpitante, con pubblico agguerrito e condizioni climatiche poco consone alla classica ‘britannica’: il termometro ha toccato i 32?°C, causando anche alcuni malori tra gli spettatori. Il match ha visto Fritz costretto a gestire l’ispirazione del suo avversario; mentre Alcaraz, pur mostrando momenti di leggerezza estetica nel gioco, ha dovuto mantenere la concentrazione sotto il sole implacabile che ha imposto pause e stop durante il secondo set. 🔗 Leggi su Sportface.it

