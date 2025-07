Alcaraz in finale a Wimbledon per il terzo anno di fila | Cerco di portare gioia sul campo

Alcaraz si riconferma protagonista indiscusso di Wimbledon, raggiungendo per il terzo anno consecutivo la finale. Con passione e determinazione, il campione spagnolo porta gioia sul campo, dimostrando di essere ormai a casa sull’erba londinese. Dopo una semifinale emozionante contro Fritz, e con una stagione da sogno alle spalle, Carlos punta a scrivere un nuovo capitolo della sua incredibile avventura sportiva, pronto a lasciare ancora il segno nel torneo più prestigioso del tennis.

Terza finale consecutiva a Wimbledon. L’erba di Londra è sempre piĂą il giardino di casa di Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo centra la 20esima vittoria di fila all’All England Lawn Tennis and Croquet Club: ci sono voluti quattro set e un pizzico di sofferenza nell’ultimo tie-break per battere in semifinale l’americano Taylor Fritz. Era il grande favorito della vigilia, dopo la strepitosa stagione sul rosso, la vittoria del Roland Garros e pure quella al Queen’s: Alcaraz non ha tradito le attese. Gioca un tennis stratosferico che diverte il pubblico e spiazza gli avversari: “Questo è il mio sogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz in finale a Wimbledon per il terzo anno di fila: “Cerco di portare gioia sul campo”

