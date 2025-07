Alcaraz già in clima finale | Non penso che avrò vantaggi mentali con Sinner

Non ho dubbi: la finale di Wimbledon tra Alcaraz e Sinner promette emozioni indimenticabili. Dopo aver superato Fritz in quattro set e evitato il quinto, il giovane campione spagnolo si prepara alla sfida più importante, dimostrando tutta la sua determinazione e talento. La tensione cresce: chi conquisterà il prestigioso titolo sui prati londinesi? La risposta si compirà domenica 13 luglio, in una battaglia che resterà nella storia del tennis.

“ Non potrei essere più orgoglioso di così “, le parole di Carlos Alcaraz dopo aver raggiunto per il terzo anno di fila la finale a Wimbledon. Il fenomeno spagnolo ha regolato lo statunitense Taylor Fritz per 6-4 5-7 6-3 7-6 dopo aver annullato due set point consecutivi nel tie-break, evitando così di ritrovarsi al quinto e risparmiando energie preziose in vista del big match di domenica 13 luglio contro il grande rivale Jannik Sinner. “ Non ho più guardato molto della finale di Parigi, solo qualche clip qua e là. Non sono sorpreso che mi abbia portato al limite in quell’occasione, ed è probabile che accada ancora. 🔗 Leggi su Oasport.it