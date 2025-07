Alcaraz e la legge del più forte | batte Fritz in quattro set e vola in finale

Alcaraz dimostra ancora una volta di essere il campione che domina sotto pressione, superando Fritz in quattro set e conquistando la terza finale consecutiva all’All England Club. Nonostante un secondo parziale difficile, lo spagnolo si impone con grinta e determinazione, confermando il suo status di stella emergente del tennis mondiale. La sua vittoria apre le porte a un nuovo capitolo memorabile nel torneo di Wimbledon.

In semifinale lo spagnolo perde il secondo parziale ma batte lo statunitense (6-4 5-7 6-3 7-6 in due ore e 48 minuti). È la terza finale consecutiva per Carlos all'All England Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz e la legge del più forte: batte Fritz in quattro set e vola in finale

