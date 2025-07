Alcaraz dice cosa farà durante Sinner-Djokovic in vista della finale a Wimbledon | Sarò onesto

Alcaraz è in finale a Wimbledon per la terza volta consecutiva. Dopo il successo con Fritz, il tennista spagnolo era già rivolto verso la sfida tra Sinner e Djokovic.

In questa notizia si parla di: alcaraz - sinner - djokovic - finale

