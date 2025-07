Alberto Costa Sporting Lisbona i portoghesi offrono 20 milioni di euro per il laterale! La Juve ci pensa ma… Cosa filtra da Torino

L'interesse dello Sporting Lisbona per Alberto Costa mette in fermento i tifosi della Juventus. Con un'offerta di 20 milioni di euro, il futuro del laterale portoghese si fa sempre più incerto. La società bianconera sta valutando attentamente questa proposta, ma non sono mancate le complicazioni. Cosa riserverà il destino di Costa? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre Torino monitora con attenzione ogni sviluppo.

