Alberto Costa Juve Sportmediaset | quale sarà il futuro del portoghese? Si va verso questa direzione dopo l’offerta dello Sporting CP Ultime

Alberto Costa, giovane talento portoghese della Juventus, potrebbe presto tornare in patria, concretizzando un trasferimento strategico per sbloccare il calciomercato in entrata. Dopo un finale di stagione da protagonista, le ultime indiscrezioni di Sportmediaset rivelano che lo Sporting CP sarebbe interessato al suo ritorno. Ma quali sono i dettagli e le prospettive future di questa operazione? Scopriamolo insieme, analizzando tutti gli aggiornamenti piĂą recenti.

Alberto Costa Juve: dove potrebbe andare a giocare nella prossima stagione il portoghese. Svelate le ultime sul suo futuro. Una cessione a sorpresa, ma strategica, per sbloccare il calciomercato in entrata. La Juve è in procinto di cedere Alberto Costa, talentuoso esterno portoghese che, dopo un finale di stagione da protagonista, farĂ ritorno in patria. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, lo Sporting CP ha presentato un’offerta decisiva che la dirigenza bianconera ha deciso di accettare, creando così il tesoretto necessario per chiudere un’altra operazione prioritaria. L’offerta dello Sporting e la plusvalenza per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve (Sportmediaset): quale sarĂ il futuro del portoghese? Si va verso questa direzione dopo l’offerta dello Sporting CP. Ultime

In questa notizia si parla di: costa - juve - portoghese - alberto

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

?Antenne dritte su Alberto #Costa-#Sporting. Il club portoghese, che sta lavorando anche per Vagiannidis del Panathinaikos, avrĂ nuovi contatti - nella giornata odierna - per l'esterno della #Juventus. Situazione da monitorare. [@_Morik92_] Vai su X

Alberto Costa, addio Juve? Lo Sporting fa sul serio e mette sul piatto 20 milioni di euro per riportare il talento portoghese a casa. #AlbertoCosta #Juventusnews24 #juve #SportingCP #Calciomercato #SerieA #PrimeiraLiga #NewsMercato #Juve Vai su Facebook

Alberto Costa lascia la Juventus: accordo imminente con lo Sporting CP; Alberto Costa può dire addio alla Juventus: forte interesse dello Sporting CP; Juventus Conceicao, contatti continui con il Porto. Le news di calciomercato.

Juventus, Alberto Costa ai saluti: vicino l'accordo con lo Sporting CP - L'avventura di Alberto Costa alla Juventus sembra essere già terminata, proprio sul più bello, quando il lusitano sembrava aver convinto Igor Tudor a inserirlo nel sistema difensivo bianconero. Riporta msn.com

Alberto Costa verso lo Sporting Lisbona: la Juve valuta l’offerta, cifre e dettagli della trattativa - Il laterale portoghese può lasciare Torino dopo soli sei mesi: trattativa in corso con lo Sporting, possibile effetto domino su Conceicao ... Come scrive calciomercato.com