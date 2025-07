Albanese risponde alle sanzioni Usa | Vogliono intimidirmi continuo il mio lavoro a schiena dritta

Albanese non si lascia intimidire dalle sanzioni degli Stati Uniti e continua il suo impegno con determinazione e coraggio. Dopo aver resistito alle pressioni internazionali, invita tutti a unirsi alla sua battaglia per la verità e la giustizia, dimostrando che nessuna intimidazione potrà fermarlo. La sua voce forte e decisa rappresenta un esempio di resilienza e volontà di fare la differenza, anche di fronte alle sfide più dure.

Gli Stati Uniti, dopo averla sanzionata, avrebbero cercato di convincere con forti pressioni il massimo organo delle Nazioni Unite per i diritti umani a rimuoverla dal suo incarico. "Non possono zittirci tutti. Non possono ucciderci tutti. Non possono licenziarci tutti", ha esortato Albanese, chiedendo a tutti coloro che possono di unirsi alla sua battaglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Albanese risponde alle sanzioni Usa: “Vogliono intimidirmi, continuo il mio lavoro a schiena dritta”

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese, l'italiana relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi

