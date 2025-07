Alatri in scena Tutta colpa di Shakespeare

Alatri si anima di nuovo con la magia del teatro grazie alla rassegna "Teatro tra Storia e Spiritualità", giunta alla sua seconda edizione. Dopo il successo di "Nel mezzo del cammin", il prossimo appuntamento promette emozioni e riflessioni profonde. Venerdì 11 luglio, la compagnia porta in scena uno spettacolo imperdibile, whole colpa di Shakespeare, che saprà catturare il pubblico e accendere i suoi sensi. Non mancate: l’arte vi aspetta!

Prosegue la rassegna Teatro tra Storia e Spiritualità 2° edizione, del Comune di Alatri e finanziata dalla Regione Lazio Direzione Cultura. Dopo il successo dello spettacolo "Nel mezzo del cammin" andato in scena il 4 luglio al Chiostro di San Francesco di Alatri, venerdì 11 luglio la compagnia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

