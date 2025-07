Aladdin diventa un horror in due parti | ecco tutti i dettagli della rivisitazione dark

Aladdin si trasforma in un incubo: la celebre fiaba rivisitata in chiave horror. Dopo i reboot inquietanti di Winnie the Pooh e Peter Pan, anche il nostro eroe arabiano si prepara a tornare più dark che mai, in una versione da brivido in due parti. Lo studio B22 Films promette un’interpretazione totalmente inedita, che cambierà per sempre il modo di vivere questa avventura. Preparatevi a scoprire un nuovo lato oscuro di Aladdin...

Dopo i reboot horror di Winnie the Pooh e Peter Pan, anche Aladdin avrà una rivisitazione in due parti più cupa e inquietante. Nel solco delle reinterpretazioni horror dei classici dell'animazione, anche Aladdin si prepara a tornare in una veste completamente inedita. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, lo studio B22 Films è al lavoro su una rivisitazione in due parti della celebre fiaba, con un tono molto più cupo rispetto alla versione Disney del 1992. Intitolati "Aladdin" e "La vendetta di Aladdin", i due film saranno scritti e diretti da Brett Bentman, con Tiffany McDonald alla produzione.

Aladdin in versione horror: dettagli sulla trama e data di uscita del remake in due parti - più cupo e inquietante, che farà tremare anche i cuori più coraggiosi. La prima parte è prevista per il suo debutto nel cinema entro la fine del 2024, seguita dalla seconda nel 2025, creando un’esperienza cinematografica innovativa e disturbante che rivoluzionerà il modo di vedere questa fiaba senza tempo.

