Al via la stagione del Forlì mister Miramari | Rosa competitiva non ci poniamo limiti Aggiornamenti sullo stadio

Al via la stagione del Forlì 236 Mister Miramari: rosa competitiva e obiettivi senza limiti. Il primo giorno di scuola in casa galletto, con il team che si è incontrato venerdì alle 16.30 al campo di Santa Maria Nuova, ha segnato l'inizio della preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie C. Davanti a oltre un centinaio di tifosi, la nuova avventura dei galletti prende forma, promettendo emozioni e sfide spettacolari.

Forlì Calcio: il pagellone della stagione trionfale in Serie D - Il Forlì Calcio ha concluso una stagione trionfale in Serie D, passata dal girone D alla Lega Pro, dopo 8 anni.

