Al via ' Insolito Festival' | la musica cambia nome e location ma resta ‘di casa’

Al via l'Insolito Festival, un evento che trasforma il panorama musicale estivo, portando la musica dal vivo sul suggestivo Baluardo della Montagna. Quest’anno, il festival cambia nome e format per adattarsi a un contesto urbano in evoluzione, mantenendo intatta la sua anima di casa della musica. Con un’ambientazione rinnovata e nuovi stimoli, l’Insolito Festival promette emozioni uniche. L’attesa cresce mentre i lavori di...

Quest'estate la musica dal vivo sul Baluardo della Montagna, è targata 'Insolito Festival'. Cambia infatti nome e format la rassegna musicale estiva di Ultimo Baluardo, per adattarsi a un contesto urbano in trasformazione. Un cambio di location dovuto all'avvio imminente dei lavori di.

