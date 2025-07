Al via i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Vitruvio Pollione

Dopo essere riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, si alzano i cantieri per la scuola Vitruvio Pollione di Formia, un intervento strategico che unisce modernità e rispetto per il patrimonio storico. Questo progetto di demolizione e ricostruzione, con conservazione dell’involucro originale, promette di offrire ai giovani studenti ambienti più sicuri e innovativi, consolidando il ruolo della città come hub di eccellenza educativa e sviluppo sostenibile.

Sono pronti a partire gli interventi per la scuola Vitruvio Pollione di Formia. Si tratta di un importante progetto di "demolizione e ricostruzione con conservazione dell'involucro dell'edificio scolastico" il cui avvio è stato annunciato dal sindaco Gianluca Taddeo.

