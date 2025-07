al via i citymood primi autobus elettrici per il trasporto pubblico a monza

Monza accelera verso un futuro più sostenibile: sono in arrivo i Citymood, i primi autobus elettrici dedicati al trasporto pubblico cittadino. Con un progetto ambizioso e concreto, la città si prepara a ridurre le emissioni di CO2 e a trasformare il proprio sistema di mobilità. La rivoluzione green parte dall’Ospedale, segnando un passo importante verso un Monza più pulita e innovativa. È il momento di riscoprire cosa significa muoversi sostenibili.

Monza, 11 luglio 2025 – Arrivano i Citymood, i primi 3 autobus elettrici utilizzati per il trasporto pubblico a Monza. Nei primi mesi del 2026 arrriveranno in città altri 23 mezzi alimentati ad energia elettrica e due intere linee saranno completamente “green”, in quanto non ci saranno emissioni di Co2. La rivoluzione green parte dall’Ospedale. È stato presentato oggi il primo dei tre bus elettrici di Net - Gruppo Atm, che prenderanno servizio da domani percorrendo la linea urbana Z206 che collega l' Ospedale San Gerardo a Via della Robbia. I nuovi veicoli, modello Citymood prodotti da Menarini, hanno una capienza di 86 passeggeri e dispongono di due postazioni riservate alle carrozzine per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it