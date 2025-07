Al via a Parma punti viola in farmacia | Chiesi contribuisce al progetto di Donnexstrada

Al via a Parma l’entusiasmante progetto “Punti Viola in Farmacia”, un’iniziativa che trasforma le farmacie della provincia in punti di solidarietà e supporto. Chiesi Italia, in collaborazione con Federfarma Parma, contribuisce concretamente per sostenere DonnexStrada e la campagna di sensibilizzazione sui diritti delle donne. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una comunità più consapevole e solidale. I Punti Viola sono pronti a fare la differenza, un cliente alla volta.

Chiesi Italia, in collaborazione con Federfarma Parma, supporta con un contributo incondizionato il progetto “Punti Viola” promosso dall’associazione DonnexStrada. Un impegno che dà vita all’iniziativa “Punti Viola in Farmacia”, che vede protagoniste le farmacie nella provincia di Parma. "Punti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

