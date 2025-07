Al Terraviva Festival l’estate italiana scopre il suo nuovo ritmo

Al Terraviva Festival l’estate italiana scopre un nuovo ritmo, tra tradizione e innovazione. In un angolo di Puglia dove il vento sussurra di tufo e resina, la musica si fonde con la terra e le voci delle piazze. Tra cave di pietra e vicoli antichi, nasce un evento che celebra identità, creatività e passione. Dal 13 luglio al 3 agosto 2024, Grottaglie – celebre in tutto il mondo – si trasforma in un palcoscenico unico, pronto a sorprenderti.

C'è un angolo di Puglia dove il vento profuma di tufo e resina, dove la luce si infrange sulle maioliche e la musica si intreccia con la terra, la voce delle piazze, il passo lento dei vicoli. È qui, tra le cave di pietra e il cuore vivo di Grottaglie, che prende vita per la prima volta il Terraviva Festival, un nuovo appuntamento culturale e musicale dell'estate italiana. Dal 13 luglio al 3 agosto 2024, Grottaglie – celebre in tutto il mondo come città delle ceramiche – si trasformerà in un palcoscenico diffuso, capace di unire grandi nomi della musica italiana, talenti emergenti, arte visiva, DJ set, mostre e spazi per bambini in un unico grande evento.

