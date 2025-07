Al mare in bus | più corse meno traffico e una scelta sostenibile per il litorale pisano

Al mare in bus: un modo intelligente e sostenibile per vivere il litorale pisano, evitando il traffico e riducendo l'impatto ambientale. Dal 11 giugno al 31 agosto, le nuove corse ogni 15 minuti sulle linee 10 e 20 rendono più facile e conveniente raggiungere Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Un’iniziativa che trasforma il viaggio in un’esperienza piacevole, all'insegna della sostenibilità e del rispetto per il nostro territorio. La presentazione del servizio è avvenuta...

PISA – Raggiungere le spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone è oggi piĂš semplice e sostenibile grazie al potenziamento del trasporto pubblico, frutto di un accordo tra il Comune di Pisa e Autolinee Toscane. Dall’11 giugno al 31 agosto  le linee 10 e 20 garantiranno collegamenti frequenti – ogni 15 minuti – tra la cittĂ e il mare, offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata. La presentazione del servizio è avvenuta davanti al bus personalizzato con la grafica “ Pisa-mare in bus ”, alla presenza di Alessandro Giardi (Autolinee Toscane), Riccardo Nannipieri (marketing e comunicazione Autolinee Toscane Nord) e Massimo Dringoli, assessore alla mobilitĂ del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: mare - sostenibile - corse - meno

