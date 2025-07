Al Lido del Sole la seconda edizione della rassegna ‘Libro del Sole libri e autori in riva al mare’

Al Lido del Sole, tornano le onde e le parole con la seconda edizione della rassegna ‘Libro del Sole, libri e autori in riva al mare’. Dal 18 luglio al 5 agosto, nella suggestiva piazzetta Ippocampi, la cultura si incontra tra libri, autori e momenti di convivialità, arricchendo il panorama estivo di Rodi Garganico. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e non solo, pronto a emozionare e coinvolgere tutta la comunità locale e i visitatori.

Torna a Lido del Sole (Rodi Garganico) la rassegna letteraria ‘Libro del Sole, libri e autori in riva al mare’ che si terrà dal 18 luglio al 5 agosto nella rinnovata piazzetta Ippocampi, oramai nota anche come piazza del libro. Si amplia così il cartellone estivo curato dall'ATAS (Associazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: sole - libro - lido - rassegna

“Navigando sotto il sole”, il libro di Giorgio Bolla - "Navigando sotto il sole" di Giorgio Bolla è un invito a esplorare le profondità dell’anima attraverso la poesia.

Concerto all’Alba – Solstizio d’Estate Lido Sporting Club Sabato 21 Giugno Ore 4:00 Nel giorno più luminoso dell’anno, lasciati avvolgere dalla magia del primo sole. Il mare calmo, il vento leggero, il cielo che si tinge d’oro… Il Maestro Balducci ci g Vai su Facebook

Al Lido del Sole la seconda edizione della rassegna ‘Libro del Sole, libri e autori in riva al mare’; Due giorni di natura, benessere e racconti al Festival Naturae; Al via “Libri in Spiaggia 2025”, un'oasi di cultura e relax al Lido.

"Confesso di avere insegnato", presentazione nella rassegna al Lido di ... - giovedì 20 agosto alle 21 presso Gelatilandia, Rotonda di Capo Portiere a Latina, la rassegna culturale " Una rotonda sul mare ... ilmessaggero.it scrive

“Cultura al Sole”: il programma della rassegna a Pescara - Il sogno, come è stato sottolineato è quello di ottenere il titolo di Pescara come Capitale del Libro, obiettivo finora solo sfiorato. Riporta abruzzonews.eu