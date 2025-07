Al liceo Foscarini di Venezia quindici maturati con il massimo dei voti

Il liceo Foscarini di Venezia si distingue ancora una volta per l’eccellenza dei suoi studenti. Quindici maturati hanno conquistato il massimo dei voti, rappresentando un terzo dei candidati e dimostrando un impegno straordinario e una preparazione di alto livello. Questo risultato fa onore alla scuola e testimonia la passione e la dedizione di studenti e insegnanti. La loro eccellenza apre nuove strade verso un futuro brillante, confermando che il talento veneziano continua a brillare.

I risultati sono stati lusinghieri per un terzo delle studentesse e degli studenti del liceo Marco Foscarini di Venezia. Dei 94 candidati, 15 hanno ottenuto 100100: Francesco Bertan, Celeste Carlesso, Sara Zohra Mancuso, Laura Nappa, Elisabetta Tiozzo Netti, Eduardo Guido Padula, Filippo Martino. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

