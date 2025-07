Al Hilal insaziabile Inzaghi fa spesa in Serie A | dopo Theo arriva un altro top assoluto

calibro internazionale. Al Hilal, insaziabile come sempre, torna a puntare in grande, alimentando il sogno di conquistare il mondo del calcio con acquisti da urlo. Dopo Theo Hernandez, il club saudita si prepara a fare il passo successivo, sorprendendo ancora una volta gli appassionati e i club europei. È come se le calde correnti del deserto risvegliassero un desiderio di grandezza che non si era mai spento, rendendo questa sessione di mercato piÚ avvincente che mai.

L’Al Hilal comincia a fare sul serio. Dopo aver ingaggiato ufficialmente Theo, Inzaghi vuole un altro top della nostra Serie A. Il corteggiamento può portare alla fumata bianca. Dopo un’annata di “riposo”, in cui non c’erano state particolari fiammate, il vento dell’Arabia Saudita torna a soffiare forte verso l’Europa. È come se le caldi correnti del deserto tornino ad esercitare quell’effetto attrattivo che nel 2023 aveva portato via stelle del calibro di Milinkovic Savic, Koulibaly, Neymar, Benzema e via dicendo. Quest’estate i club mediorientali vogliono tornare protagonisti. Le offerte monstre ormai sono la prassi di un mercato che, se valessero solo le cifre, sarebbe dominato dal campionato saudita. 🔗 Leggi su Rompipallone.it Š Rompipallone.it - Al Hilal insaziabile, Inzaghi fa spesa in Serie A: dopo Theo arriva un altro top assoluto

Vlahovic, spunta l'Al Hilal: Simone Inzaghi lo vuole in Arabia ma il serbo prende tempo - Il nome di Dusan Vlahovic continua a scaldare le cronache di mercato, questa volta coinvolgendo direttamente Simone Inzaghi, ora alla guida dell'Al Hilal.

