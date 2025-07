Al convegno con Orlando Gualtieri e Schlein più sedie vuote che militanti | il deserto che spaventa i dem

Al convegno con Orlando Gualtieri e Schleini, tra sedie vuote e militanti disorientati, emerge un'immagine simbolica del deserto politico che spaventa i democrat. Dalle immagini sugli studi della Tiburtina, dove i leader del PD si sono riuniti per discutere del futuro dell’industria italiana, traspare una tensione sottile, tra speranze e incertezze. Tra i giovani presenti, alcuni hanno ascoltato il richiamo di un tormentone inquietante: i “Posti vuoti” sembrano rappresentare molto più di semplici spazi vuoti.

Sotto le immagini dagli studios sulla Tiburtina dove i big del Pd si sono dati appuntamento per parlare delle rotte del futuro dell'industria italiana stavolta non c'era nessuna voglia di intonare Bella Ciao, ma tra i militanti più giovani a qualcuno è venuta la tentazione di intonare una canzone dei Coma Cose: non il brano sanremese dei cuoricini ma il più inquietante tormentone dei "Posti vuoti". Ce ne stavano davvero parecchi, in ogni ordine di posti, nonostante i disperati tentativi della regia dem di inquadrare solo i primi piani dei vari relatori.

