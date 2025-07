Ai Concerti in Basilica l' organista belga Jan Vermeire

Prepariamoci a un viaggio sonoro indimenticabile con i Concerti in Basilica 2025, un evento che unisce passione e spiritualità sotto la maestosa volta di Aquileia. Il terzo appuntamento vedrà protagonista l’organo, interpretato dal maestro belga Jan Vermeire, venerdì 18 luglio alle 20.45. Con un programma ricco di emozioni, questo concerto promette di incantare appassionati e neofiti, regalando un’esperienza unica tra storia e musica sacra. Non lasciatevelo sfuggire!

Terzo appuntamento della rassegna 2025 con i Concerti in Basilica, organizzati dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia e dal Coro Polifonico di Ruda. E sarà ancora un appuntamento dedicato alla musica d’organo, con il belga Jan Vermeire ospitato venerdì 18 luglio alle 20.45. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

