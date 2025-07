Agroalimentare Confeuro | Bene dati Ismea ma non basta | puntare su Pac equa e forte

Il settore agroalimentare italiano si mostra in ottima forma, come evidenziato dai dati Ismea del primo trimestre 2025. Tuttavia, Tiso di Confeuro sottolinea che questi risultati, seppur incoraggianti, non devono farci abbassare la guardia: è urgente aumentare i fondi Ue, tutelare le PMI agricole e mantenere una PAC forte e autonoma. Solo così potremo sostenere e consolidare il nostro patrimonio agroalimentare a livello internazionale.

Tiso (Confeuro): “Dati positivi, ma ora servono più fondi Ue, tutele per le PMI agricole e una Pac forte e autonoma”. “ I dati pubblicati da Ismea nel nuovo numero del report AgriMercati, relativi al primo trimestre 2025, fotografano una congiuntura positiva per il settore agroalimentare italiano, e non possiamo che accogliere con favore questi segnali incoraggianti. Si tratta di un riconoscimento concreto alla solidità e alla resilienza del sistema delle imprese agricole italiane, frutto del lavoro quotidiano di migliaia di agricoltori”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro. “Tuttavia – prosegue Tiso – questi numeri non devono farci abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

