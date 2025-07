Agostini a Treviglio la Blu Basket punta sul talento Piccirilli BluOrobica ecco Hrytsiuk | 217 cm

Treviglio si rinforza con un colpo importante: Pietro Agostini, ala forte di 206 cm proveniente da Legnano, porta nel roster un mix di talento e esperienza internazionale. Nato a Trieste nel 1999, ha affinato il suo talento tra Stati Uniti e Italia, dimostrando versatilitĂ e capacitĂ di adattamento. Con questa aggiunta strategica, Blu Basket punta a consolidare la propria competitivitĂ sul campo e a regalare ai tifosi emozioni sempre piĂą grandi.

Rinforzo per Treviglio Brianza Basket: da Legnano arriva Pietro Agostini, ala forte di 206 cm per 102 kg, classe 1999, nato a Trieste. Dopo aver mosso i primi passi cestistici con l’Azzurra Trieste, si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta la High School a New York e Boston e la Kennesaw State University di Atlanta. Sin dal periodo americano, pur interpretando il ruolo di “cinque”, non disdegna il gioco lontano dal pitturato e si cimenta con ottimi risultati anche con il tiro da tre. Al ritorno in Italia inizia una lunghissima esperienza in Serie B dividendo la stagione 20202021 tra Cividale e Cesena e il campionato 20212022 tra Molfetta e Lumezzane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it