Agostinelli | Chi darà fastidio al Napoli? Inter e Milan hanno qualcosa in più ma anche la Juve Sulla Champions…

La stagione 2024-25 di Serie A si è appena conclusa con il trionfo del Napoli, ma le sfide sono appena cominciate. Agostinelli, esperto pronosticatore, analizza le rivali più agguerrite come Inter, Milan e Juventus, svelando chi potrebbe dar fastidio ai campioni e quali sono le premesse per una nuova emozionante corsa al titolo. Chi dominerà i prossimi mesi? Scopriamolo insieme.

Agostinelli fa i pronostici in vista della prossima stagione di Serie A. Le sue parole sulle rivali più agguerrite. La stagione 2024-25 di Serie A si è conclusa con il trionfo del Napoli, che conquista il suo quarto scudetto e il secondo in tre anni. Un successo figlio del lavoro di Antonio Conte, capace di ridare grinta, ordine e mentalità vincente a una squadra che nella stagione precedente aveva smarrito la strada. Il tecnico salentino ha riportato disciplina e ambizione, plasmando un Napoli solido in difesa e letale in attacco. I protagonisti? Lukaku, decisivo nonostante alcune assenze, Kvaratskhelia tornato ai livelli del 2023 prima della partenza al PSG, e una linea mediana compatta guidata da un ritrovato Lobotka.

