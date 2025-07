Aggressione al deputato Francesco Emilio Borrelli condanne anche in appello

Un episodio che ha scosso l’Italia torna sotto i riflettori: la condanna in appello dei tre aggressori di Francesco Emilio Borrelli, deputato e ex consigliere regionale, brutalmente picchiato nel 2018 mentre documentava il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Una vicenda che evidenzia ancora una volta l’importanza della legalità e della tutela delle persone che si impegnano a contrastare il malaffare. La giustizia, in questo caso, ha fatto sentire la sua voce.

Tempo di lettura: 2 minuti Lievi sconti di pena e una conferma nel processo di appello a Napoli che ha visto imputati i tre aggressori di Francesco Emilio Borrelli, ora deputato, picchiato la sera del 30 giugno 2018 (all’epoca era consigliere regionale della Campania), mentre con il cellulare – che gli fu distrutto – stava filmando la sosta selvaggia gestita da parcheggiatori abusivi all’esterno di alcuni locali di via Vespucci. A emettere la sentenza è stata la quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli (presidente Francesco Ciocia) che ha inflitto tre anni di detenzione ai domiciliari al titolare dell’epoca di uno dei locali a cui Borrelli, difeso in entrambi i gradi di giudizio dall’avvocato Stefano Paparella, contestava la realizzazione abusiva di pedane per accrescere il numero dei clienti sul suolo pubblico; confermata la pena in primo grado per uno dei parcheggiatori abusivi con riduzione di pena per l’altro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione al deputato Francesco Emilio Borrelli, condanne anche in appello

