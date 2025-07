Aggrediscono due fratelli alla fermata del tram a Milano uno lo accoltellano alla schiena | 16enni arrestati

Una tranquilla giornata a Milano si è trasformata in un incubo quando due sedicenni hanno attaccato due fratelli alla fermata del tram, lasciandone uno gravemente ferito. Un episodio che scuote la città e solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza dei giovani. Mentre i ragazzi sono stati arrestati, si indaga sulle cause di questa violenta escalation. Continua a leggere.

Due ragazzini di sedici anni sono stati fermati a Milano perché accusati di aver aggredito due fratelli mentre aspettavano il tram e averne accoltellato uno che attualmente è ricoverato in gravi condizioni a Monza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

