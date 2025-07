Aggiornamento MLB The Show 25 | premi gratuiti prima dell’All-Star Game e del Home Run Derby

Preparati a vivere l’emozione dell’All-Star Game con MLB The Show 25! Prima dello spettacolare Home Run Derby, un aggiornamento gratuito porterà premi esclusivi, nuove sfide e contenuti imperdibili. Non perdere l’occasione di ottenere ricompense speciali e rendere ancora più avvincente la tua esperienza di gioco. L’attesa sta per finire: scopri tutte le novità in arrivo e preparati a battere ogni record!

annuncio dell'aggiornamento di mlb the show 25 in vista dell'all-star game. Una recente novità riguarda l'imminente rilascio di un aggiornamento significativo per MLB The Show 25, il celebre videogioco dedicato al baseball. Questo aggiornamento, previsto per la prossima settimana, introduce numerose novità come nuovi oggetti per i giocatori, programmi, momenti di gioco e missioni speciali. La sua uscita coincide con l'attesissima settimana dell' All-Star Game e del Home Run Derby, eventi che si preannunciano ricchi di premi gratuiti. caratteristiche principali dell'aggiornamento e ricompense gratuite.

