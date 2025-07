Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato

L'Agenzia del Demanio apre le porte a nuove opportunità di investimento con la pubblicazione della prima tranche di 20 bandi per immobili statali. Rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel settore sociale, turistico e culturale, questi annunci rappresentano un’occasione unica di valorizzare beni strategici in tutta Italia. Scopri come partecipare e contribuire alla rigenerazione del patrimonio pubblico, trasformando possibilità in realtà concrete.

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turismo e della cultura. Si tratta di un portafoglio di 20 beni siti in varie regioni d'Italia proposti al mercato con differenti strumenti di concessione: uso temporaneo, concessione di valorizzazione, concessione agevolata. I bandi, pubblicati sul sito www.agenziademanio.it nella sezione Gare e Aste e nella sezione In evidenza, comprendono: 9 edifici in uso temporaneo, 8 edifici in concessione di valorizzazione e 3 edifici in concessione a enti del terzo settore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato

In questa notizia si parla di: bandi - agenzia - demanio - immobili

Concorso Agenzia delle Entrate 2025: 42 posti a tempo indeterminato per assistenti e funzionari [Bandi] - Se sogni una carriera stabile e stimolante nel settore pubblico, questa è l’occasione che aspettavi! L’Agenzia delle Entrate ha aperto i bandi per il concorso 2025, con 42 posti a tempo indeterminato destinati ad assistenti e funzionari nella provincia autonoma di Bolzano.

Opportunità per associazioni, imprese sociali e privati: spazi statali disponibili per progetti culturali, sociali e di rigenerazione urbana Prende il via la serie di bandi di concessione di immobili dello Stato in uso temporaneo del @agenziademanio Vai su X

Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato; Immobili pubblici in Temporary Use, via ai bandi del Demanio; Progetti a Rete: a Terracina (LT) un centro agrituristico per il turismo lento nella ex casa cantoniera.

Agenzia Demanio pubblica 20 bandi per immobili dello Stato - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato la prima tranche dei bandi di concessione di immobili dello Stato rivolti a investitori privati, enti del terzo settore e operatori nel mondo del sociale, del turis ... Secondo msn.com

Fari, caselli, conventi: il Demanio propone a privati e no profit 20 edifici da rilanciare - L'Agenzia del Demanio ha lanciato bandi per 20 beni in Italia, tra cui l'ex convento di San Domenico a Sciacca, rivolti a investitori privati e enti del terzo settore per usi temporanei e valorizzazio ... Lo riporta italiaoggi.it