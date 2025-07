Agenzia delle Entrate online il bando concorso per 2700 funzionari tributari

Se sei un giovane laureato in cerca di un’opportunità stimolante, questa è la tua occasione! L’Agenzia delle Entrate ha aperto il bando per 2.700 funzionari tributari, con assunzioni a tempo indeterminato dedicate alle attività giuridico-tributarie. Un passo importante nel piano di rafforzamento del personale, che offre a nuovi talenti la possibilità di entrare in un settore fondamentale per il nostro Paese. Non lasciarti sfuggire questa chance: il futuro ti aspetta!

(Adnkronos) – È online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e sul portale del reclutamento inPA un nuovo bando di concorso per giovani laureati. Ne dà notizia l'Agenzia stessa, che è pronta ad assumere a tempo indeterminato 2.700 funzionari da destinare alle attività giuridico-tributarie. La selezione, che segue quelle già bandite quest'anno, rientra nel piano .

