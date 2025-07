Agente della Polizia Locale investito mentre è in servizio Ricoverato in ospedale in gravi condizioni L’incidente in zona EUR a Roma

Un incidente drammatico scuote Roma: un agente della polizia locale, impegnato in servizio nel cuore del quartiere Eur, è stato investito questa mattina. In condizioni gravi, l’agente è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre sul posto si sono immediatamente mobilitati soccorsi e forze dell’ordine. La sicurezza dei nostri tutori sta diventando una priorità sempre più urgente: scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le reazioni della comunità.

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, quando un agente della polizia locale è stato investito mentre svolgeva il suo lavoro in zona Eur, a Roma. L'incidente ha avuto luogo intorno alle 9:15 in viale dell'Oceano Atlantico, all'incrocio con viale Cesare Pavese, proprio mentre l'agente stava gestendo la viabilità in occasione della conferenza per l'Ucraina, ospitata al centro congressi "La Nuvola". L'Investimento e il Successivo Trasporto in Ospedale. L'automobilista coinvolto nell'incidente, un ragazzo di 20 anni alla guida di una Kia Venga, ha dichiarato di non aver visto il vigile durante la manovra.