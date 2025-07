AgEntrate al via bando per assumere 2.700 funzionari tributari

Sei un giovane laureato in cerca di una carriera stabile e stimolante? L'Agenzia delle Entrate ha aperto un nuovo bando per assumere 2.700 funzionari tributari a tempo indeterminato, pronti a rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi fiscali. Questa è un’opportunità unica per entrare in un settore strategico e contribuire allo sviluppo economico del Paese. Non perdere il tuo futuro: scopri come candidarti e fai il primo passo verso una carriera di successo.

L'Agenzia delle Entrate è pronta ad assumere a tempo indeterminato 2.700 funzionari da destinare alle attività giuridico-tributarie. Sul sito internet dell'Agenzia e sul portale del reclutamento inPA è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per giovani laureati. La selezione, che segue quelle già bandite quest'anno, spiega una nota, rientra nel piano assunzioni con cui il Fisco punta ad ampliare l'organico per potenziare le proprie strutture in tutta Italia. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 23.59 del prossimo 11 agosto, tramite il Portale unico "inPA" (poiché il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, il 10 agosto, è domenica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ag.Entrate, al via bando per assumere 2.700 funzionari tributari

