AEW | Toni Storm arriva allo Starrcast con la scorta il caso Liv Morgan fa scuola

Toni Storm fa il suo ingresso trionfale allo Starrcast, accompagnata da una scorta che ha acceso i riflettori sulla sua presenza. La star della AEW, visibilmente protetta, ha attirato l’attenzione di tutti con questa scena insolita, lasciando i fan e gli addetti ai lavori a chiedersi quale sia il motivo di tanta sicurezza. Un episodio che ricorda da vicino il caso Liv Morgan, diventato esempio di come anche le stelle più brillanti possano essere sotto scrutinio.

Toni Storm si è presentata oggi allo Starrcast, ma non senza una scorta evidente. Ringside News ha ottenuto un filmato che mostra la star della AEW mentre viene accompagnata al suo tavolo per il panel da due guardie della sicurezza, una scena insolita che ha subito attirato l’attenzione dei fan presenti alla convention. Toni Storm being escorted by policesecurity for her photo op at #Starrcast pic.twitter.compzhYvmdAIA — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) July 11, 2025 Anche se durante l’evento non si è verificato alcun incidente, la presenza della sicurezza aggiuntiva non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm arriva allo Starrcast con la scorta, il caso Liv Morgan fa scuola

In questa notizia si parla di: toni - storm - starrcast - scorta

AEW: Mina Shirakawa sfiderà Toni Storm per il titolo a Double or Nothing - Mina Shirakawa è tornata in grande stile in AEW, conquistando una vittoria decisiva nel Four-Way Match a Dynamite Beach Break.

AEW: Toni Storm arriva allo Starrcast con la scorta, il caso Liv Morgan fa scuola.

Il caffè di Gramellini - Parole di scorta. Sonia Toni e le accuse a ... - Sonia Toni, che fu moglie di Beppe Grillo e resta fervente patriota pentastellare, scrive sui social di avere sorpreso Veltroni al ristorante con la scorta e si domanda: «Chi paga? Lo riporta corriere.it

Sonia Toni, ex moglie di Grillo contro Veltroni/ Doppia gaffe sulla ... - Sonia Toni, ex moglie di Beppe Grillo contro Walter Veltroni: doppia gaffe sulla scorta, ma non chiede scusa. Da ilsussidiario.net