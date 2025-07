AEW | La guerra psicologica è iniziata Marina Shafir attacca verbalmente Hangman Page

AEW, la guerra psicologica si infiamma: Marina Shafir, con un colpo diretto e senza filtri, ha lanciato una bomba verbale contro Hangman Page, al centro di un clima già esplosivo. Con il Texas all’orizzonte e il titolo mondiale AEW in palio, le tensioni tra le superstar sono alle stelle, promettendo uno spettacolo che andrà ben oltre il ring. La resa dei conti definitiva è ormai alle porte, e tutto potrebbe cambiare in un istante.

La situazione si è fatta davvero personale in vista di AEW All In: Texas, e Marina Shafir ha appena lanciato una vera e propria bomba verbale nel mezzo del caos. Nel percorso verso il Texas Deathmatch tra Jon Moxley e Hangman Page, con in palio il titolo mondiale AEW, le tensioni sono esplose da ogni direzione. Ma stavolta non è stato Moxley ad accendere la miccia, bensì Marina Shafir e non si è di certo trattenuta. Shafir, che fa parte dei Death Riders insieme a Moxley, ha attaccato direttamente Hangman con una frase che molti fan non si aspettavano di sentire così apertamente: “Tu non sei un cowboy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net