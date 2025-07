AEW | La card di All In si arricchisce annunciato match tra FTR e Outrunners a Zero Hour

Preparati a un'altra serata di emozioni con la card di All In che si arricchisce di un match imperdibile tra FTR e The Outrunners, annunciato come Zéro Hour. Dopo il combattimento intenso di Collision del 10 luglio, l’azione continua a infiammare il mondo dell’AEW. Con ogni episodio, il roster si evolve, portando nuove sfide e suspense. La storia si scrive tra battaglie epiche e alleanze sorprendenti, e questa volta...

L’ultimo episodio di Collision, andato in onda il 10 luglio, ha contribuito ad arricchire la card di All In: Texas. Durante questa puntata, i JetSpeed e The Outrunners hanno affrontato FTR e The Patriarchy in un match a otto uomini. Alla fine, è stata la squadra di FTR a subire la sconfitta, ma la storia non finisce qui. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Dopo l’incontro, Stokely Hathaway si è mostrato tutt’altro che soddisfatto. Ha rimproverato duramente gli Outrunners e li ha sfidati ufficialmente a un match contro gli FTR durante lo Zero Hour di All In: Texas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: La card di All In si arricchisce, annunciato match tra FTR e Outrunners a Zero Hour

