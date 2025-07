AEW | Christopher Daniels e Scorpio Sky di nuovo insieme nuova stable con i Top Flight e Leila Grey

L’attesa è finita: Scorpio Sky e Christopher Daniels si riuniscono in una nuova stable insieme ai Top Flight e Leila Grey, promettendo emozioni e colpi di scena nell’universo AEW. Dopo il ritorno di Sky in Collision e il suo rapido trionfo, la reunion tra i veterani e le giovani promesse si fa sempre più concreta. La strada verso All In Texas si infiamma: cosa riserveranno questi nuovi sviluppi? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

La scorsa settimana, in quel di Collision, Scorpio Sky ha fatto il suo ritorno in AEW dopo un’assenza che durava da quasi due anni. 55 secondi per battere Max Caster e l’idea di un ricongiungimento con Christopher Daniels che lo avrebbe allenato assieme ai Top Flight. Reunion confermata questa notte in un breve video andato in onda nel corso di Collision, trasmesso eccezionalmente di giovedì visto che sabato ci sarà il PPV All In Texas. Qualunque cintura va bene. Nel video l’ex campione TNT parla del suo ritorno, ma anche di come tutto possa svanire in poco tempo e così questa volta ha scelto i migliori talenti per accompagnarlo nella sua avventura con un mentore d’eccezione che sarà l’amico ed ex compagno di tag Christopher Daniels. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Christopher Daniels e Scorpio Sky di nuovo insieme, nuova stable con i Top Flight e Leila Grey

