AEW | Adam Cole guida la vittoria dei Paragon contro Fletcher Trent e Romero a Collision

situazione con una spettacolare mossa di forza, portando il pubblico in delirio. Tuttavia, è Adam Cole a prendere il comando, orchestrando una strategia impeccabile che culmina in una vittoria schiacciante per i Paragon. La loro sinergia e astuzia si sono rivelate decisive, dimostrando ancora una volta che nel mondo della AEW, il talento e la determinazione fanno la differenza. E questa vittoria segna un nuovo capitolo nella saga dei protagonisti di Collision.

Durante l’ultima puntata di AEW Collision, il pubblico ha assistito a un’intensa battaglia a squadre che ha visto protagonisti Adam Cole, Kyle O’Reilly e Roderick Strong ( Paragon ) contrapposti a Kyle Fletcher, Trent Beretta e Rocky Romero. Il match si apre con Kyle O’Reilly e Kyle Fletcher al centro dell’azione. Fletcher corre alle corde, ma viene intercettato da un calcio preciso di O’Reilly. Nonostante ciò, Fletcher riesce a ribaltare la situazione, atterrando l’avversario. Subito dopo, Trent viene taggato e anche Adam Cole entra ufficialmente nel match. I due si affrontano in un classico lock-up, mentre il pubblico intona cori a favore di Kyle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole guida la vittoria dei Paragon contro Fletcher, Trent e Romero a Collision

