aeroporto di salerno ecco i numeri del primo anno

Dopo un primo anno di attività, l’aeroporto di Salerno si prepara a spegnere la sua prima candelina, con 370.000 passeggeri all’attivo. Un risultato che va oltre le cifre: rappresenta una vera svolta strategica per la regione Campania e il suo territorio, grazie agli investimenti e alla gestione innovativa affidata a Gesac, che segna un nuovo capitolo nel destino dello scalo della Costa d’Amalfi. E questo è solo l’inizio.

Tempo di lettura: 2 minuti Dietro quel numero, 370.000 passeggeri c'è un risultato che va festeggiato al di là delle cifre. La Regione Campania e Gesac davanti alla torta per spegnere la prima candelina dell'aeroporto Costa d'Amalfi hanno soprattutto celebrato la svolta nel destino dello scalo che è stata rappresentata dalla affidamento al gestore di Capodichino dello scalo di Salerno e naturalmente agli investimenti della regione Campania. Lo ha ricordato chiaramente il presidente De luca sottolineando anche tutti i cantieri ancora in corso, dalla realizzazione dell'aerostazione che lo trasformerà in uno degli aeroporti più belli d'Europa alla viabilità esterna e infrastrutturale come l'allungamento della metropolitana leggera che consentirà da Salerno di raggiungere in treno direttamente lo scalo aeroportuale.

