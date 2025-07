Aereo precipitato in India motori spenti da chi era in cabina | cosa trapela

Nuovi dettagli emergono sull’incidente dell’aereo Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno, appena trenta secondi dopo il decollo. Secondo le ultime indagini, i motori sono stati spenti da chi era in cabina di pilotaggio, sollevando interrogativi sulla dinamica e le cause dell’accaduto. La scatola nera non ha registrato anomalie nei motori, complicando ulteriormente il quadro. Cosa si nasconde dietro questa drammatica tragedia?

"I motori sono stati spenti da chi era in cabina di pilotaggio": un nuovo elemento emerge dalle indagini sul volo di Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno scorso trenta secondi dopo il decollo. La scatola nera del velivolo diretto a Londra Gatwick non avrebbe mostrato nessuna anomalia a uno dei propulsori tale da spingere comandante e primo ufficiale a intervenire. Lo evidenza l’analisi dei dati estratti dal "Flight data recorder", come spiegato al Corriere della Sera da due fonti occidentali a conoscenza dei primi risultati. Per ora, dunque, l’ipotesi su cui si starebbero concentrando gli investigatori è quella di un gesto intenzionale o da parte di uno dei piloti "o di una terza persona" autorizzata a stare in cabina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Aereo precipitato in India, "motori spenti da chi era in cabina": cosa trapela

In questa notizia si parla di: india - motori - spenti - cabina

Boeing Air India precipitato, 290 morti e un solo sopravvissuto: «Carrello, flap, motori: ecco cosa non ha funzionato» - Se esiste un momento peggiore in assoluto nel quale un volo può trasformarsi in un incubo, è proprio durante il decollo.

Volo Air India: i motori sono stati spenti in cabina di pilotaggio intenzionalmente Vai su X

Quali sono le cause del disastro aereo del Boeing 78, schiantatosi in India il 12 giugno? Solo dopo mesi di indagini avremo una risposta chiara e certa. Al momento non possiamo far altro che formulare ipotesi. Dalla posizione dei flap, all’avaria dei motori, son Vai su Facebook

Incidente Air India, le scatole nere rivelano le cause: motori spenti da chi era in cabina; Volo dell'Air India precipitato: I motori sono stati spenti da chi era in cabina; Volo Air India precipitato, «i motori sono stati spenti da chi era in cabina». Esclusi i problemi all'aereo, indagine sui piloti.

Schianto Air India, “i motori sono stati spenti da qualcuno all’interno della cabina di pilotaggio” - Secondo quanto riporta in esclusiva il Corsera, "i motori del Boeing 787 sono stati spenti da qualcuno all’interno della cabina di pilotaggio non appena il velivolo è decollato" ... Scrive dire.it

Volo Air India: i motori sono stati spenti in cabina di pilotaggio intenzionalmente - I due interruttori che controllano il flusso di carburante sono stati spostati da "Run" a "Cutoff", bloccando il passaggio di cherosene ... Come scrive tg.la7.it