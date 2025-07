Aereo caduto in India I motori furono spenti

Un tragico incidente scuote l’India: il volo Air India precipitato l’11 giugno a Ahmedabad ha mostrato che i motori sono stati spenti poco dopo il decollo. Secondo fonti al Wall Street Journal, gli interruttori di controllo del carburante sono stati disattivati, determinando una perdita di spinta. Questo drammatico sviluppo solleva nuove domande sulla sicurezza e sulle procedure di volo. I piloti utilizzano gli interruttori...

I risultati preliminari dell’indagine sul volo Air India che l’11 giugno precipitò poco dopo essere decollato dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad indicano che gli interruttori che controllano il flusso di carburante ai due motori dell’aereo erano stati disattivati, causando un’apparente perdita di spinta poco dopo il decollo. Lo hanno rivelato fonti al Wall Street Journal. I piloti utilizzano gli interruttori per avviare i motori dell’aereo, spegnerli o ripristinarli in determinate emergenze. L’indagine si sta concentrando sulle azioni dei piloti del e finora non ha evidenziato alcun problema con il velivolo, un Boeing 787 Dreamliner. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aereo caduto in India, “I motori furono spenti”

