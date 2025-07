Aerei pieni e dati in equilibrio tra arrivi e partenze | l' aeroporto chiude il semestre con oltre il 14% di passeggeri in più

Il primo semestre del 2025 si conclude con dati entusiasmanti per il nostro aeroporto, che registra un aumento di oltre il 14% di passeggeri rispetto allo scorso anno. Con giugno che segna una crescita del 40%, e un equilibrio tra arrivi e partenze tra il 52 e il 48%, l’andamento è positivo e promettente. Questi numeri confermano la ripresa e la vitalità del settore, consolidando la nostra posizione come hub strategico. È un momento di grande soddisfazione e di prospettive brillanti per il futuro.

Passeggeri in crescita di oltre il 40 per cento nel mese di giugno e un rapporto tra arrivi e partenze che oscilla tra il 52 e il 48 per cento e un tasso di riempimento di quasi tutte le destinazioni di oltre l’80 per cento. Questa la fotografia che emerge dai dati del primo semestre 2025. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

