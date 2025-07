Aeclanum Beer Festival | tre giorni di birra musica e tradizione al Passo di Mirabella

Preparati a vivere tre giorni di pura energia e tradizione all’Aeclanum Beer Festival, l’evento che anima la Valle del Calore con musica, gusto e convivialità. Dal 11 al 13 luglio, il cuore di Mirabella Eclano si trasformerà nel palcoscenico ideale per assaporare birre artigianali, deliziosi piatti e momenti indimenticabili. Non perdere questa straordinaria occasione di celebrare la cultura locale e la passione per la birra: ti aspettiamo!

Tutto pronto per la XX edizione dell’Aeclanum Beer Festival, appuntamento imperdibile nel cuore della Valle del Calore. Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, il piazzale adiacente al Liceo Scientifico di Mirabella Eclano si trasformerà in un vivace centro di festa, tra birra artigianale, specialità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

