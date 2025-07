Adriatica Ponte sul Gorzone | le manutenzioni impongono tre chiusure notturne

Adriatica Ponte sul Gorzone si prepara a una nuova fase di manutenzione: tre chiusure notturne sono programmate per garantire interventi essenziali e sicuri. ANAS ha pianificato i lavori, che coinvolgeranno anche il ponte sul canale Sabbadina, utilizzando una gru di grandi dimensioni per assicurare efficienza e sicurezza. Questi interventi, fondamentali per la tutela delle infrastrutture, richiedono pazienza e collaborazione da parte degli automobilisti.

Anas ha programmato la nuova fase dei lavori di manutenzione del ponte sul canale Sabbadina e del ponte sul Gorzone, lungo la strada statale 16 “Adriatica” a Stanghella, nel territorio provinciale di Padova. Le attivitĂ saranno svolte, in entrambi i casi, usando una gru di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: ponte - adriatica - gorzone - manutenzioni

Adriatica, Ponte sul Gorzone: le manutenzioni impongono tre chiusure notturne; VENETO, ANAS: AL VIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL GORZONE, LUNGO LA SS 16 “ADRIATICA” IN PROVINCIA DI PADOVA; Statale 16 Adriatica chiusa due notti: via alla demolizione del ponte Sabbadina.

