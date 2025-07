Adeyemi Juventus Corriere | nuovo sondaggio per l’esterno del Borussia Dortmund! Cifre e dettagli della possibile operazione

Adeyemi Juventus (Corriere dello Sport): c’è stato un nuovo sondaggio per l’esterno del Borussia Dortmund! Cifre e dettagli del possibile affare. Il calciomercato Juventus ha avviato un nuovo sondaggio per Karim Adeyemi, giovane talento del Borussia Dortmund, ma l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il club bianconero ha messo nel mirino il 21enne attaccante tedesco, che potrebbe rappresentare una delle soluzioni ideali per il reparto offensivo della Juve. Tuttavia, la cifra richiesta dal club tedesco per il trasferimento del giocatore si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, una somma che non rende facile la trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adeyemi Juventus (Corriere): nuovo sondaggio per l’esterno del Borussia Dortmund! Cifre e dettagli della possibile operazione

In questa notizia si parla di: dortmund - sondaggio - adeyemi - juventus

La Juventus fa sul serio per Karim Adeyemi La pista che porta all'attaccante del Borussia Dortmund potrebbe essere favorita soprattutto per via di un contratto in scadenza a giugno 2027, con nessuna trattativa per il rinnovo all'orizzonte Vai su Facebook

